Завершилась встреча Трампа с членами Совета национальной безопасности

Пресс-служба Белого дома сообщила об окончании встречи Дональда Трампа с членами Совета национальной безопасности, которая проходила в Ситуационной комнате и продолжалась около часа. Содержание встречи не раскрывается.

CNN отмечает, что совещание проходило в то время, когда Трамп взвешивает возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.