Завершилась встреча Трампа с членами Совета национальной безопасности
время публикации: 17 июня 2025 г., 23:00 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 23:00
Пресс-служба Белого дома сообщила об окончании встречи Дональда Трампа с членами Совета национальной безопасности, которая проходила в Ситуационной комнате и продолжалась около часа. Содержание встречи не раскрывается.
CNN отмечает, что совещание проходило в то время, когда Трамп взвешивает возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025