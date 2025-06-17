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Мир

Завершилась встреча Трампа с членами Совета национальной безопасности

Иран
США
Дональд Трамп
время публикации: 17 июня 2025 г., 23:00 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 23:00
Завершилась встреча Трампа с членами Совета национальной безопасности
Carlos Fyfe/The White House via AP

Пресс-служба Белого дома сообщила об окончании встречи Дональда Трампа с членами Совета национальной безопасности, которая проходила в Ситуационной комнате и продолжалась около часа. Содержание встречи не раскрывается.

CNN отмечает, что совещание проходило в то время, когда Трамп взвешивает возможность вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.

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