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Мир

Американские и израильские СМИ: Трамп рассматривает возможность присоединения к ударам по Ирану

США
Дональд Трамп
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 18 июня 2025 г., 00:12 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 00:17
Американские и израильские СМИ: Трамп рассматривает возможность присоединения к ударам по Ирану
AP Photo/Evan Vucci

По информации телеканала CBS, Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения США к ударам по иранским ядерным объектам. Телеканал ссылается на источники в американской разведке и в министерстве обороны.

По данным источников телеканала, одной из возможных целей для ударов США является подземный объект в Фордо по обогащению урана.

При этом телеканал отметил, что среди ближайшего окружения Трампа нет полного единодушия относительно дальнейших действий.

Израильская радиостанция "Кан Бет" цитирует "высокопоставленный источник в Иерусалиме", который заявил, что в Израиле ожидают, что США присоединятся к операции. "Трамп хочет, чтобы его запомнили, как человека, причастного к свержению иранского режима, а не как человека, который в самый важный момент для безопасности человечества в 21-м веке остался в стороне", – сказал собеседник радиостанции.

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