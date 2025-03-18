Юрсоветница в письме Нетаниягу: "Еще не выяснено, имеете ли вы право увольнять главу ШАБАКа"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила премьер-министру Биньямину Нетаниягу еще одно письмо, на этот раз касающееся процедуры увольнения главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара. В этом документе она указывает, что начать вышеуказанную процедуру невозможно до завершения проверок возможности премьера заниматься этим вопросом.

Юрсоветница начинает письмо с опровержения утверждений главы правительства, подчеркивая, что "нет оснований для утверждений, что я вмешиваюсь в направленные против вас политические действия". Она также указывает, что вначале ШАБАК начал расследования в отношении сотрудников канцелярии премьера, и только после этого Нетаниягу объявил о своем намерении уволить главу ШАБАКа.

В своем письме она подчеркивает, что нельзя начинать процедуру прекращения полномочий главы ШАБАКа до завершения выяснения фактической и юридической подоплеки, которые привели к данному решению премьера. "Ваше вчерашнее письмо в значительной мере сосредоточено на уголовных расследованиях, что подчеркивает упомянутую мной необходимость завершить разбирательство, есть ли у вас вообще возможность заниматься увольнением главы ШАБАКа в настоящий момент", – пишет она.

Баарав-Миара напоминает также, что перед внесением на рассмотрение правительством решения о прекращении полномочий главы ШАБАКа необходимо получить рекомендации комиссии по назначениям на высшие государственные должности, "в соответствии с правилами, которые правительство установило для себя в этом вопросе".

Таким образом, по ее словам, провести заседание правительства, на котором будет обсуждаться увольнение Ронена Бара, нельзя.