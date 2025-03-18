x
18 марта 2025
|
последняя новость: 20:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 марта 2025
|
18 марта 2025
|
последняя новость: 20:10
18 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Юрсоветница в письме Нетаниягу: "Еще не выяснено, имеете ли вы право увольнять главу ШАБАКа"

время публикации: 18 марта 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 20:25
Юрсоветница в письме Нетаниягу: "Еще не выяснено, имеете ли вы право увольнять главу ШАБАКа"
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила премьер-министру Биньямину Нетаниягу еще одно письмо, на этот раз касающееся процедуры увольнения главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара. В этом документе она указывает, что начать вышеуказанную процедуру невозможно до завершения проверок возможности премьера заниматься этим вопросом.

Юрсоветница начинает письмо с опровержения утверждений главы правительства, подчеркивая, что "нет оснований для утверждений, что я вмешиваюсь в направленные против вас политические действия". Она также указывает, что вначале ШАБАК начал расследования в отношении сотрудников канцелярии премьера, и только после этого Нетаниягу объявил о своем намерении уволить главу ШАБАКа.

В своем письме она подчеркивает, что нельзя начинать процедуру прекращения полномочий главы ШАБАКа до завершения выяснения фактической и юридической подоплеки, которые привели к данному решению премьера. "Ваше вчерашнее письмо в значительной мере сосредоточено на уголовных расследованиях, что подчеркивает упомянутую мной необходимость завершить разбирательство, есть ли у вас вообще возможность заниматься увольнением главы ШАБАКа в настоящий момент", – пишет она.

Баарав-Миара напоминает также, что перед внесением на рассмотрение правительством решения о прекращении полномочий главы ШАБАКа необходимо получить рекомендации комиссии по назначениям на высшие государственные должности, "в соответствии с правилами, которые правительство установило для себя в этом вопросе".

Таким образом, по ее словам, провести заседание правительства, на котором будет обсуждаться увольнение Ронена Бара, нельзя.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

В БАГАЦ подан срочный иск, требующий предотвратить возвращение Бен-Гвира в правительство
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

Баарав-Миара сообщила премьеру, что "сейчас нет возможности" назначить Бен-Гвира
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

СМИ: Баарав-Миара препятствует возвращению Бен-Гвира в правительство
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

БАГАЦ разрешил правительству обсудить увольнение главы ШАБАКа