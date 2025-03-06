Глава Генштаба впервые после назначения посетил сектор Газы

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир посетил сектор Газы, где встретился с израильскими военнослужащими. В этой поездке его сопровождали командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман, командир 252-й дивизии бригадный генерал Иегуда Вах.

Эяль Замир встретился с бойцами батальона "Нецах Иегуда" и присутствовал на их учениях.

Пресс-служба ЦАХАЛа приводит цитату из разговора начальника Генштаба с бойцами: "Всегда будьте готовы, сохраняйте бдительность и будьте настороже, постоянно тренируйтесь. Если вы оглянитесь, вы увидите за собой дома Сдерота. Вы защищаете жителей этого города. Вы наша линия обороны. И на вас лежит большая ответственность. Я полагаюсь на вас, я уверен, что вы выполните свою работу наилучшим образом".