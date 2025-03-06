x
06 марта 2025
|
последняя новость: 21:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 марта 2025
|
06 марта 2025
|
последняя новость: 21:05
06 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Глава Генштаба впервые после назначения посетил сектор Газы

Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 06 марта 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 21:05
Глава Генштаба впервые после назначения посетил сектор Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир посетил сектор Газы, где встретился с израильскими военнослужащими. В этой поездке его сопровождали командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман, командир 252-й дивизии бригадный генерал Иегуда Вах.

Эяль Замир встретился с бойцами батальона "Нецах Иегуда" и присутствовал на их учениях.

Пресс-служба ЦАХАЛа приводит цитату из разговора начальника Генштаба с бойцами: "Всегда будьте готовы, сохраняйте бдительность и будьте настороже, постоянно тренируйтесь. Если вы оглянитесь, вы увидите за собой дома Сдерота. Вы защищаете жителей этого города. Вы наша линия обороны. И на вас лежит большая ответственность. Я полагаюсь на вас, я уверен, что вы выполните свою работу наилучшим образом".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2025

Новый глава Генштаба распорядился перепроверить внутренние расследования о провалах 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2025

Эяль Замир вступил в должность начальника генерального штаба ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2025

СМИ: Эяль Замир намерен провести "основательную чистку" в командовании ЦАХАЛа