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Израиль

Машина врезалась в отбойник на шоссе 79, пострадавшую эвакуировали вертолетом

ДТП
время публикации: 18 марта 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 15:42
Машина врезалась в отбойник на шоссе 79, пострадавшую эвакуировали вертолетом
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ДТП на 76 шоссе неподалеку от развязки А-Мовиль, где автомобиль врезался в металлический отбойник.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь женщине в возрасте около 30 лет, получившей крайне тяжелые травмы. Женщина в результате аварии была зажата в своем автомобиле. Она получила тяжелые травмы ног и потеряла много крови.

Пока спасатели извлекали женщину из автомобиля, медики останавливали кровотечения, вводили пострадавшей жидкости и давали ей необходимые препараты.

В тяжелом состоянии и в замутненном состоянии сознания пострадавшая была эвакуирована спасательным вертолетом в больницу РАМБАМ. По словам представителей МАДА, ее состояние нестабильно.

Израиль
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