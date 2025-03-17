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Израиль

ДТП возле Нацерета, состояние одного из пострадавших тяжелое

ДТП
время публикации: 17 марта 2025 г., 23:18 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 23:50
ДТП возле Нацерета, состояние одного из пострадавших тяжелое
Пресс-служба МАДА

На 79-й трассе, между перекрестками Нацерет и Ципори, произошло столкновение двух автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека.

Состояние одного из пострадавших тяжелое, остальные получили легкие травмы.

Пострадавшие были доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе и "Итальянскую больницу" в Нацерете.

Дорожная полиция изучает обстоятельства ДТП.

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