ДТП возле Нацерета, состояние одного из пострадавших тяжелое

На 79-й трассе, между перекрестками Нацерет и Ципори, произошло столкновение двух автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека.

Состояние одного из пострадавших тяжелое, остальные получили легкие травмы.

Пострадавшие были доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе и "Итальянскую больницу" в Нацерете.

Дорожная полиция изучает обстоятельства ДТП.