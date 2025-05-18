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Израиль

Из-за забастовки прокуратуры судья сократила срок дачи показаний премьер-министра

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 18 мая 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 17:58
Из-за забастовки прокуратуры судья сократила срок дачи показаний премьер-министра
Miriam Alster/Flash90

Председатель окружного суда Иерусалима Ривка Фридман-Фельдман сообщила, что показания главы правительства Биньямина Нетаниягу перед судом начнутся в понедельник, 19 мая, в 11:30 и завершатся в 18:00.

Сокращение длительности дачи показаний связано с забастовкой прокуратуры. При этом судья отметила, что если из прокуратуры сообщат о готовности начать заседание в 09:30, оно будет проведено в установленные часы.

Израиль
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