Из-за забастовки прокуратуры судья сократила срок дачи показаний премьер-министра
время публикации: 18 мая 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 17:58
Председатель окружного суда Иерусалима Ривка Фридман-Фельдман сообщила, что показания главы правительства Биньямина Нетаниягу перед судом начнутся в понедельник, 19 мая, в 11:30 и завершатся в 18:00.
Сокращение длительности дачи показаний связано с забастовкой прокуратуры. При этом судья отметила, что если из прокуратуры сообщат о готовности начать заседание в 09:30, оно будет проведено в установленные часы.
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