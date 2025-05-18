Мэр Хариша Ицхак Кешет обвиняется в развратных действиях и злоупотреблении доверием

Государственная прокуратура представила обвинительное заключение против мэра Хариша Ицхака Кешета: он обвиняется по семи эпизодам развратных действий и злоупотребления доверием. Вопреки ранее публиковавшимся сообщениям, пункт об изнасиловании был удален из обвинительного заключения.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания Кешета под стражей до завершения судебных разбирательств, аргументируя это тем, что его поведение "демонстрирует отсутствие самоконтроля и внутренних границ", и что он представляет опасность для женщин, работающих в мэрии, и для жительниц города.

По материалам обвинительного заключения, Ицхак Кешет в период с 2021 года по 2024 год, находясь на посту главы муниципалитета Хариша, использовал свою должность и свои полномочия для установления отношений сексуального характера с различными женщинами. Он обвиняется в совершении преступлений в отношении женщин, находившихся у него в подчинении, а также в отношении женщин, которые нуждались в тех или иных муниципальных услугах.

В частности, он прикасался к женщинам без их согласия, обнимал и целовал их, прижимался к их телам так, чтобы они чувствовали его эрекцию. Он обещал продвигать рассмотрение тех или иных просьб женщин и совершал в отношении них непристойные действия.

Прокуратура подчеркивает, что Кешет использовал оказанное ему обществом доверие, явную разницу в положении между ним и жертвами и зависимость жертв от него, чтобы удовлетворять собственные сексуальные желания.

Ицхак Кешет был задержан 21 апреля. Он подозревается в совершении преступлений сексуального характера, попытках помешать ходу расследования и злоупотреблении служебным положением. Адвокат мэра Хариша Офер Барталь сообщал, что его подзащитный отрицает инкриминируемые ему преступления.