Продлен арест мэра Хариша, День независимости он отметит за решеткой

В понедельник, 28 апреля, суд продлил арест Ицхака Кешета, мэра Хариша, еще на четыре дня. Таким образом, День независимости подозреваемый в совершении сексуальных преступлений мэр проведет за решеткой.

Ицхак Кешет был задержан 21 апреля. Он подозревается в совершении преступлений сексуального характера, попытках помешать ходу расследования и злоупотреблении служебным положением.

Адвокат мэра Хариша Офер Барталь сообщал, что его подзащитный отрицает инкриминируемые ему преступления.

По данным полиции, более месяца назад против мэра Хариша было подано несколько заявлений от пострадавших, некоторые из которых являются сотрудницами мэрии. Они обвиняют главу муниципалитета в сексуализированном насилии с использованием его служебного положения.