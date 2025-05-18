Арестованный за "русское мошенничество" продолжил обманывать стариков из тюрьмы

Сотрудники полиции Рамат-Гана и Бней-Брака арестовали троих подозреваемых в причастности к десяткам случаев так называемого "русского мошенничества" – преступники звонили пожилым людям, выдавая себя за представителей известной телекоммуникационной компании, и под ложными утверждениями получали доступ к личным данным жертв.

По сообщению полиции, преступники обманом выманивали у пожилых людей (жителей Рамат-Гана и Гиватаима в возрасте старше 80 лет) данные их кредитных карт и идентификационные коды, а затем снимали с их счетов сотни тысяч шекелей. В течение последнего месяца полиция получила несколько жалоб, которые объединяла одинаковая схема мошенничества.

Ключевой подозреваемый звонил пожилым людям, заявлял им, что договор на предоставление услуг телевидения и интернета заканчивается, и им отключат услуги, если клиенты не дадут актуальные платежные данные. Затем он отправлял двоих своих сообщников за кредитными картами и кодами, после чего подозреваемые делали на чужие кредитки крупные покупки и снимали деньги – до самого момента блокировки карт за перерасход средств.

Против ключевого подозреваемого, жителя Тель-Авива в возрасте 38 лет, в сентябре прошлого года уже было предъявлено обвинительное заключение в связи с мошенничеством в отношении 22 пожилых людей. Он продолжил свою "работу", находясь в местах заключения. Из тюрьмы он задействовал двоих своих сообщников, жителей Холона в возрасте 34 и 36 лет.

Примерно неделю назад, 12 мая, сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в тот момент, когда они снимали деньги с чужих кредитных карт. В субботу, 17 мая, был арестован ключевой подозреваемый, 38-летний заключенный из Тель-Авива.