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Израиль

Канцелярия Нетаниягу: "Ведутся переговоры в том числе о завершении войны"

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 18 мая 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 15:40
Канцелярия Нетаниягу: "Ведутся переговоры в том числе о завершении войны"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Официальные источники в канцелярии главы правительства подтвердили, что рабочая группа в Дохе ведет переговоры в том числе о возможности завершения войны в Газе.

"Рабочая группа в Дохе продолжает работать, пытаясь использовать любую возможность для достижения соглашения и возвращения заложников – будь то в рамках сделки по модели Виткофа, будь то в рамках сделки, предусматривающей завершение войны, депортацию главарей ХАМАСа и демилитаризацию сектора Газы", – говорится в заявлении представителей канцелярии.

Это первый случай, когда пресс-служба канцелярии премьер-министра официально признает, что ведутся переговоры о завершении войны.

В ответ министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал запись в своем микроблоге X. "Не будет никакого проекта, предусматривающего завершения войны до свержения ХАМАСа", – заявил Бен-Гвир.

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