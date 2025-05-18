x
18 мая 2025
|
последняя новость: 22:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 мая 2025
|
18 мая 2025
|
последняя новость: 22:55
18 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израиль передал свой вариант соглашения, предусматривающего освобождение половины заложников

Заложники
ХАМАС
Катар
Египет
время публикации: 18 мая 2025 г., 22:09 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 22:09
Израиль передал свой вариант соглашения, предусматривающего освобождение половины заложников
Miriam Alster/Flash90

По информации телеканалов "Кан-11" и "Кешет-12", Израиль передал посредникам свой вариант соглашения с ХАМАС, предусматривающий освобождение половины живых заложников в обмен на 100 террористов, приговоренных к пожизненным срокам, и еще 1000 заключенных, арестованных после 7 октября, в обмен на останки половины погибших или убитых заложников.

Израиль выразил готовность в рамках сделки остановить боевые действия на 60 дней и начать переговоры о прекращении войны (без каких-либо обязательств со стороны Израиля) при международных гарантиях.

Источник 12-го канала в Иерусалиме сообщил, что предложение было передано посредникам и посланнику США Стиву Виткоффу, и в данный момент "Израиль ждет ответ".

Ранее телеканал CNN передал, что высокопоставленный источник в ХАМАСе сообщил, что террористическая организация согласна на "частичную сделку", в рамках которой будут освобождены 7-9 израильских заложников в обмен на прекращение огня сроком на 60 дней, а также освобождение 300 палестинских заключенных.

Несколькими часами ранее официальные источники в канцелярии главы правительства подтвердили, что рабочая группа в Дохе ведет переговоры в том числе о возможности завершения войны в Газе. "Рабочая группа в Дохе продолжает работать, пытаясь использовать любую возможность для достижения соглашения и возвращения заложников – будь то в рамках сделки по модели Виткоффа, будь то в рамках сделки, предусматривающей завершение войны, депортацию главарей ХАМАСа и демилитаризацию сектора Газы", – говорится в заявлении представителей канцелярии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2025

590-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии, обстрел из Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2025

CNN: ХАМАС согласен освободить 7-9 заложников в обмен на временное прекращение огня
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2025

Канцелярия Нетаниягу: "Ведутся переговоры в том числе о завершении войны"