Антивоенная демонстрация проходит возле Сдерота, полиция сообщает о задержаниях

На 34-й трассе, недалеко от Сдерота, проходит антивоенная демонстрация, участники которой требуют прекратить боевые действия в секторе Газа, считая ошибочной концепцию "военного давления" на ХАМАС, они опасаются, что активизация военных действий приведет к гибели заложников.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что участники этой акции протеста нарушили достигнутые ранее договоренности о порядке ее проведения и маршруте демонстрантов. Часть демонстрантов пытались перекрывать проезжую часть для движения транспорта и сойти с оговоренного маршрута.

Сообщается о задержании нескольких демонстрантов по подозрению в нарушении общественного порядка.