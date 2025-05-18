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Израиль

Антивоенная демонстрация проходит возле Сдерота, полиция сообщает о задержаниях

Заложники
Акции протеста
ЦАХАЛ
время публикации: 18 мая 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 18:55
Антивоенная демонстрация проходит возле Сдерота, полиция сообщает о задержаниях
Пресс-служба полиции Израиля

На 34-й трассе, недалеко от Сдерота, проходит антивоенная демонстрация, участники которой требуют прекратить боевые действия в секторе Газа, считая ошибочной концепцию "военного давления" на ХАМАС, они опасаются, что активизация военных действий приведет к гибели заложников.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что участники этой акции протеста нарушили достигнутые ранее договоренности о порядке ее проведения и маршруте демонстрантов. Часть демонстрантов пытались перекрывать проезжую часть для движения транспорта и сойти с оговоренного маршрута.

Сообщается о задержании нескольких демонстрантов по подозрению в нарушении общественного порядка.

Израиль
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