Трамп заявил, что после визита в ОАЭ возвращается в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 16 мая, по окончании визита в ОАЭ вернется в Вашингтон. "Я вернусь домой... и потом нас ждет много работы", – сказал он.

Ранее Трамп говорил, что может в ходе этого визита посетить и Стамбул, где проходили переговоры по прекращению огня в Украине с участием украинского президента Владимира Зеленского. Но президент РФ Владимир Путин на эти переговоры не поехал.

Белый дом подтверждает: Дональд Трамп 16 мая возвращается в Вашингтон после завершения визита на Ближний Восток.

В Израиле Трамп на этот раз не побывал.