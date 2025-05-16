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Ближний Восток

Трамп заявил, что после визита в ОАЭ возвращается в США

США
ОАЭ
Дональд Трамп
время публикации: 16 мая 2025 г., 11:53 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 11:59
Трамп заявил, что после визита в ОАЭ возвращается в США
AP Photo/Altaf Qadri

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 16 мая, по окончании визита в ОАЭ вернется в Вашингтон. "Я вернусь домой... и потом нас ждет много работы", – сказал он.

Ранее Трамп говорил, что может в ходе этого визита посетить и Стамбул, где проходили переговоры по прекращению огня в Украине с участием украинского президента Владимира Зеленского. Но президент РФ Владимир Путин на эти переговоры не поехал.

Белый дом подтверждает: Дональд Трамп 16 мая возвращается в Вашингтон после завершения визита на Ближний Восток.

В Израиле Трамп на этот раз не побывал.

Ближний Восток
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