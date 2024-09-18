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Израиль

Законопроект, запрещающий открытие новых консульств в Иерусалиме, одобрен к утверждению

время публикации: 18 сентября 2024 г., 14:00 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 14:00
Законопроект, запрещающий открытие новых консульств в Иерусалиме, одобрен к утверждению
Olivier Fitoussi/Flash90

Парламентская комиссия по законодательству, закону и праву одобрила к утверждению во втором и третьем чтениях законопроект депутатов Зеэва Элькина ("Ямин Мамлахти") и Дана Илуза ("Ликуд"), запрещающий открытие новых консульств иностранных государств в Иерусалиме.

Законопроект предусматривает поощрение для открытия иностранных посольств в израильской столице и запрет открытия консульств. Большинство стран не признают Иерусалим столицей Израиля, поэтому они размещают свои посольства в Тель-Авиве, часто открывая в Иерусалиме консульства.

В Иерусалиме в настоящий момент действуют посольства пяти стран – США, Гватемалы, Гондураса, Косово и Папуа-Новой Гвинеи.

В случае принятия закон поможет Израилю противостоять международному давлению, не рассматривающему Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, он предотвратит открытие в израильской столице консульских учреждений, обслуживающих палестинцев.

Израиль
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