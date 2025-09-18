Внимание, розыск: пропал 26-летний Михаэль Виталь

x
Израиль

время публикации: 18 сентября 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 11:08
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 26-летнего Михаэля Виталя. В последний раз его видели 7 сентября в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание: рост около 1.65, худощавый брюнет.

Описание одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 02-5391550.

