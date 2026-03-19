Трамп: США не знали о планах Израиля атаковать иранское месторождение Южный Парс

Трамп: США ничего не знали об ударе по South Pars и не допустят новых атак на это месторождение, если Иран не ударит по Катару

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не был заранее осведомлен об израильском ударе по газовому месторождению Южный Парс в Иране и не имел к нему отношения. Об этом он написал в Truth Social. Заявление прозвучало на фоне сообщений AP о том, что США, напротив, были заранее проинформированы об атаке, хотя и не участвовали в ней.

Трамп также утверждает, что Катар не имел никакого отношения к удару по Южному Парсу и не знал о нем заранее. По его версии, Иран не располагал этой информацией и поэтому "необоснованно и несправедливо" атаковал часть катарской газовой инфраструктуры.

Трамп добавил, что новых атак Израиля по месторождению Южный Парс не будет, если только Иран "неразумно" не нанесет новый удар по Катару. В противном случае, по его словам, США готовы нанести по Южному Парсу "массированный удар" даже без помощи или согласия Израиля.

Заявление Трампа звучит так: "Израиль, будучи разгневанным происходящим на Ближнем Востоке, нанес мощный удар по крупному объекту, известному как газовое месторождение Южный Парс в Иране. Затронута была относительно небольшая часть всего комплекса. Соединенные Штаты ничего не знали именно об этой атаке, а государство Катар никоим образом не было к ней причастно и не имело никакого представления, что это произойдет. К сожалению, Иран этого не знал и не располагал никакими относящимися к удару по Южному Парсу фактами, и необоснованно и несправедливо атаковал часть катарского газового комплекса сжиженного природного газа. БОЛЬШЕ НИКАКИХ АТАК со стороны Израиля по этому чрезвычайно важному и ценному месторождению Южный Парс НЕ БУДЕТ, если только Иран по глупости не решит атаковать совершенно невинный в данном случае Катар – и тогда Соединенные Штаты Америки, с помощью Израиля или без нее и независимо от его согласия, полностью разнесут все месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, какой Иран никогда не видел и не испытывал. Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушения из-за долгосрочных последствий для будущего Ирана, но если СПГ Катара снова подвергнется атаке, я не буду колебаться".