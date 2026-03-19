Reuters: Трамп обдумывает отправку тысяч американских военных на Ближний Восток

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переброски тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному расширению войны против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще три источника, знакомых с обсуждением.

По данным агентства, один из обсуждаемых вариантов – обеспечение безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Основную роль в такой миссии должны сыграть авиация и ВМС США. Однако, как отмечают источники Reuters, для контроля над проливом может также потребоваться размещение американских военных вдоль иранского побережья.

Собеседники Reuters добавили, что в администрации обсуждались и другие сценарии, включая отправку наземных сил на иранский остров Харг (Харк), а также возможность задействовать американских военных для охраны запасов обогащенного урана в Иране.

В Белом доме заявили агентству, что решения о переброске наземных сил пока не принято, но Трамп обдумывает "все варианты".