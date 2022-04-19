"Я гражданин Израиля,.. штурмую Азовсталь". Автор письма использовал данные умершего израильтянина

19 апреля вскоре после публикации о том, что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе укрываются не только военные, но и мирные граждане с детьми, в редакцию NEWSru.co.il поступило письмо под заголовком "Азовсталь".

Автор письма заявлял: "Я гражданин Израиля, /указаны имя и фамилия/ теудат зеут /указан номер/, в данный момент штурмую Азовсталь, могу вам сообщить на сто процентов, что кроме Фашиков, тут больше некого нет, и до конца недели мы всех уничтожим. Zzz".

Наша редакция проверила, действительно ли в Израиле проживает/проживал человек с такими данными. Было установлено: что такой человек действительно жил в Израиле, но он умер два года назад.

Таким образом автор письма в редакцию использовал реальные данные умершего израильтянина (возможно, его теудат зеут был украден).

Редакция NEWSru.co.il поставила в известность полицию Израиля.