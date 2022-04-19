Минобороны РФ вновь предложило защитникам Мариуполя сдаться

Министерство обороны России вновь предложило украинским защитникам Мариуполя, которые занимают позиции на территории завода "Азовсталь", сложить оружие и сдаться, сообщает "Интерфакс".

Минобороны РФ заявило о готовности с 13:30 по московскому времени 19 апреля объявить "режим тишины".

"Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Российские военные предлагают защитникам Мариуполя сдаться не в первый раз. Бойцы на "Азовстали" ранее называли предложения российской стороны неприемлемыми, так как армия РФ предлагала им сдаться, выходя без оружия через фильтрационные пункты.

При этом власти Украины просили Россию обеспечить эвакуацию с "Азовстали" мирных жителей, однако гуманитарные коридоры так и не были открыты. В России отрицают, что на территории завода находятся гражданские лица.