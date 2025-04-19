В рамках психологического террора организация ХАМАС опубликовал еще одно видео с заложником Эльканой Бухбутом, о судьбе которого нет достоверной информации.

Это третье видео с Бухбутом за последний месяц, обнародванное ХАМАСом. На первом видео Бухбут был снят вместе с Йосефом Хаимом Оханой.

Пока семья Бухбута не дала разрешения на публикацию видео или кадров из него.