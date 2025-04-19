ХАМАС опубликовал еще одно видео с заложником Эльканой Бухбутом
время публикации: 19 апреля 2025 г., 17:12 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 17:17
В рамках психологического террора организация ХАМАС опубликовал еще одно видео с заложником Эльканой Бухбутом, о судьбе которого нет достоверной информации.
Это третье видео с Бухбутом за последний месяц, обнародванное ХАМАСом. На первом видео Бухбут был снят вместе с Йосефом Хаимом Оханой.
Пока семья Бухбута не дала разрешения на публикацию видео или кадров из него.
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