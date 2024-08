Ведущий CNN вывел из себя члена политбюро ХАМАСа вопросом об ответственности за гибель людей в Газе

Ведущий CNN Джим Шиутто (Jim Sciutto) в своем Х-блоге опубликовал отрывок из интервью с Усамой Хамданом, а точнее один вопрос, отвечать на который член политбюро отказался и отключился от эфира.

Усама Хамдан, играющий важную роль на переговорах с Израилем, давал видеоинтервью телеканалу CNN из Дохи. Его возмутил вопрос об ответственности ХАМАСа за гибель людей в секторе Газы. Усама Хамдан раз за разом повторял, что виновником гибели жителей Газы является Израиль.

Джим Шиутто на это сказал, что он наблюдает за событиями в регионе уже 20 лет, и он видел, как террористы убивали израильских мирных жителей. На это Усама Хамдан обвинил журналиста в распространении точки зрения израильтян на проблему.

Джим Шуитто раз за разом повторял свой вопрос, после чего Хамдан заявил, что он "говорит то, что хочет сказать", а затем отключился от эфира.

I pressed senior Hamas official Osama Hamdan on whether Hamas accepts any responsibility for the loss of civilian life in Gaza, which residents have told CNN they believe it does. He wouldn"t answer and instead took me on a history lesson of events he didn"t know I witnessed… pic.twitter.com/L3UUzHrVPb