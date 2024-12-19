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Израиль

БАГАЦ потребовал объяснить: почему террористов в тюрьмах кормят хуже остальных заключенных

Заложники
Итамар Бен-Гвир
ХАМАС
Верховный суд/БАГАЦ
Террористы
время публикации: 19 декабря 2024 г., 19:44 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 20:29
БАГАЦ потребовал объяснить: почему террористов в тюрьмах кормят хуже остальных заключенных
Chaim Goldberg/Flash90

БАГАЦ приступил к рассмотрению петиции правозащитных организаций, требующих обеспечить террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, таким же питанием, как и других заключенных.

Судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦ) Дафна Барак-Эрез, Халед Кабуб, Йехиэль Кашер потребовали от Управления тюрем предоставить до 26 января 2025 года ответ на вопрос, почему заключенным, отбывающим наказание за преступления в сфере безопасности, не предоставляется питание, отвечающее базовым потребностям человека.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил свое возмущение по поводу того, что БАГАЦ принял к рассмотрению иск правозащитных организаций, и встал на защиту "тех, кто убивал, насиловал, сжигал и похищал наших сестер и братьев". Он утверждает, что Управление тюрем строго соблюдает закон и предоставляет заключенным необходимый минимум. Министр национальной безопасности заявил, что он положил конец "эре пиршеств" в тюрьмах, из которых убраны пекарни и "киоски с депозитом для террористов". "Тюрьма для террористов больше не будет отелем", – заявил он.

При этом члены Ассоциации за гражданские права в Израиле, обратившиеся в суд, заявляют, что жестокость в отношении заключенных негативно отражается на имидже Израиля, и, вопреки утверждениям Бен-Гвира, "издевательства над заключенными, не приведут к облегчению страданий израильских заложников, удерживаемых в Газе".

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