"Белый город": 60 разбомбленных объектов в двух тысячах километрах от Израиля

Армия обороны Израиля опубликовала видео и фотоматериалы о проведении операции "Белый город" в ночь на четверг, 19 декабря. В рамках этой операции были атакованы десятки объектов хуситов в Йемене, первые удары были нанесены менее чем через 40 минут после сирен в центре Израиля и падения фрагментов ракеты на школу в Рамат-Гане.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, боевые самолеты ВВС Израиля под руководством военной разведки и ВМС пролетели этой ночью около 2000 километров и атаковали более чем 60 бомбами военные объекты террористического режима хуситов на западном побережье и в глубине территории Йемена.

Среди целей были топливные и нефтяные резервуары, две электростанции и восемь буксиров, выведение которых из строя серьезно подрывает военный потенциал террористических сил хуситов.

Атака на эти цели наносит ущерб террористическому режиму, предотвращает использование инфраструктуры в военных и террористических целях, в том числе для транспортировки в регион иранского вооружения.

В сообщении подчеркивается, что террористический режим хуситов многократно атаковал Государство Израиль беспилотными летательными аппаратами и ракетами "земля-земля", большинство которых были успешно перехвачены. Террористический режим хуситов действует в последний год под иранским руководством и получает иранское финансирование, хуситы сотрудничают с иранскими милитантами с целью нанести ущерб Израилю, подорвать ситуацию в регионе и нарушить свободу международного судоходства.

ЦАХАЛ продолжит действовать и наносить удары по всем, кто представляет угрозу гражданам Израиля, на любом расстоянии.

Атака целей в Йемене. Оперативное видео

Вылет самолетов для атаки целей в Йемене. Оперативное видео

Дозаправка самолетов в воздухе для атаки целей в Йемене. Оперативное видео

В командном пункте ВВС под руководством командующего ВВС в момент атаки в Йемене