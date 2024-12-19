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Израиль

ЦАХАЛ: на школу в Рамат-Гане упал фрагмент перехваченной ракеты

Пресс-служба ЦАХАЛа
Йемен
Хуситы
Рамат-Ган
время публикации: 19 декабря 2024 г., 13:13 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 13:27
ЦАХАЛ: на школу в Рамат-Гане упал фрагмент перехваченной ракеты
Avshalom Sassoni/Flash90

ЦАХАЛ опубликовал данные предварительного расследования, согласно которым на школу в Рамат-Гане упал фрагмент перехваченной ракеты (по всей видимости, фрагмент боевой части), что привело к значительным разрушениям.

ВВС ЦАХАЛа и Управление тылом продолжают совместное расследование.

Ранее предполагалось, что на школу упал большой фрагмент противоракеты.

Израиль
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