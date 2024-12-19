ЦАХАЛ: на школу в Рамат-Гане упал фрагмент перехваченной ракеты

ЦАХАЛ опубликовал данные предварительного расследования, согласно которым на школу в Рамат-Гане упал фрагмент перехваченной ракеты (по всей видимости, фрагмент боевой части), что привело к значительным разрушениям.

ВВС ЦАХАЛа и Управление тылом продолжают совместное расследование.

Ранее предполагалось, что на школу упал большой фрагмент противоракеты.