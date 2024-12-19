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Израиль

Полиция отозвала разрешение на установку сцены на Каплан во время субботней демонстрации

время публикации: 19 декабря 2024 г., 18:53 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 18:53
Полиция отозвала разрешение на установку сцены на Каплан во время субботней демонстрации
Yonatan SindelFlash90

Активисты движения "Хофши бе-Арцейну" сообщают, что полиция отозвала выданное ранее разрешение на установку сцены на улице Каплан на время демонстрации, которая пройдет в ближайшую субботу в Тель-Авиве.

По словам активистов, полиция предложила поставить сцену в другом месте и штаб "Хофши бе-Арцейну" согласился на это, но вскоре выяснилось, что в месте, предложенном полицией, установить сцену невозможно. Полиция игнорирует просьбы предоставить другое место под сцену.

Штаб организаторов демонстрации обвинил полицию в попытке помешать проведению гражданами Израиля законной акции протеста.

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид в своем Х-блоге написал: "Через пятнадцать минут после того, как я заявил, что в субботу я выступлю на Каплан, полиция отозвала разрешение на установку сцены. Теперь демократии не умирают медленно. И единственный возможный ответ – берите израильские флаги, приходите, нас не сломить".

Израиль
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