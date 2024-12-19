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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали командные пункты ХАМАСа в зданиях школ в Газе

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 19 декабря 2024 г., 17:30 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 17:42
ВВС ЦАХАЛа атаковали командные пункты ХАМАСа в зданиях школ в Газе
Abed Rahim Khatib/Flash90

Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар по террористам, действующим в командных пунктах, организованных ХАМАСом на территории бывших школ "Аль-Карама" и "Аш-Шаабан" в районе Дарадж-Туффах в городе Газы. Для осуществления операции использовалась точная развединформация, предоставленная АМАНом, ШАБАКом и штабом Южного военного округа.

Боевики ХАМАСа использовали школьные комплексы для террористической деятельности, планирования и осуществления терактов против израильских военнослужащих и государства Израиль.

Перед атакой были предприняты многочисленные меры для минимизации риска для гражданских лиц, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданскую инфраструктуру и населения в качестве живого щита для террористической деятельности.

Ранее ХАМАС сообщил об авиаударах по школам в районе Дарадж-Туффах в Газе, заявив о "десятках жертв". Позднее ХАМАС сообщил о четверых погибших в результате авиаудара, были также опубликованы видеокадры с эвакуацией пострадавшего: все на этих видеокадрах – взрослые мужчины.

Израиль
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