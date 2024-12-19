Суд удовлетворил просьбу прокуратуры: Инбаль Ор останется под стражей

Судья окружного суда Тель-Авива Дана Амир удовлетворила просьбу прокуратуры о продлении срока содержания бывшей предпринимательницы Инбаль Ор под стражей до завершения судебных разбирательств.

Прокуратура указывала, что Инбаль Ор многократно нарушала распоряжения суда, не являлась на заседания под различными предлогами, без предупреждения меняла место жительства, и есть опасность, что она попытается покинуть страну.

Ранее судья отправила Инбаль Ор на психиатрическое освидетельствование в больницу "Абарбанель", потому что обвиняемая вела себя неадекватно на заседании суда. Инбаль Ор ранее проигнорировала заседание по оглашению приговора и была арестована. После ночи под арестом она была доставлена в суд. На вопрос судьи о том, кто ее адвокат, Инбаль Ор закричала, что ее никто не представляет, она сама себе адвокат и никому не подписывала документы о представительстве. Судья отказалась продолжать заседание без адвоката, и вызвала службу общественной защиты.

Тогда Инбаль Ор начала кричать, что "это все происки амалекитян", потребовала вывести из зала адвоката, заявила, что "не откажется от правды" и пообещала продолжить "войну с амалекитянами". Судья распорядилась вывести Инбаль Ор из зала и спросила мнение прокуратуры и защиты о том, стоит ли направить обвиняемую на психиатрическое освидетельствование.

В четверг, 19 декабря, суд получил результаты освидетельствования: Инбаль Ор была признана вменяемой.

Напомним, Инбаль Ор обвиняется в многочисленных налоговых нарушениях, непредоставлении декларации об активах, нарушении закона о защите прав потребителей, в подделке корпоративных документов и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, жертвами которого стали ее клиенты и управляющий филиалом банка. Предпринимательнице грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.