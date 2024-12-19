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Израиль

Мотоциклист столкнулся с машиной на шоссе 38 возле Шаар а-Гай, он в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 19 декабря 2024 г., 14:22 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 14:22
Мотоциклист столкнулся с машиной на шоссе 38 возле Шаар а-Гай, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Полиция ведет расследование аварии на шоссе 38 возле развязки Шаар а-Гай, где автомобиль сбил мотоциклиста. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение об инциденте поступило в 13:40.

Прибыв на место происшествия, медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет с многочисленными травмами, и эвакуировали его в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме в тяжелом состоянии.

Израиль
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