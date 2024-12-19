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Израиль

Послевоенный туризм: задержаны израильтяне, проникшие "на прогулку" в Ливан

Ливан
Полиция
время публикации: 19 декабря 2024 г., 14:33 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 14:33
Послевоенный туризм: задержаны израильтяне, проникшие "на прогулку" в Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа

Сотрудники полиции Северного округа задержали четверых израильтян, которые незаконно проникли на территорию Ливана. С полицией связались военнослужащие ЦАХАЛа, столкнувшиеся с израильскими туристами на территории закрытой военной зоны на юге Ливана.

Четверо израильтян, жители Ашдода, Бейт-Шемеша и Хацор а-Глилит, были доставлены для допроса в полицейский участок Кирьят-Шмоны. По результатам допроса будет принято решение о дальнейшем ходе дела.

Полиция напоминает, что проникновение на территорию за пределами пограничного заграждения запрещено и опасно для жизни. Проникновение на территорию Ливана это уголовное преступление, максимальное наказание за которое – лишение свободы сроком до четырех лет.

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