Послевоенный туризм: задержаны израильтяне, проникшие "на прогулку" в Ливан

Сотрудники полиции Северного округа задержали четверых израильтян, которые незаконно проникли на территорию Ливана. С полицией связались военнослужащие ЦАХАЛа, столкнувшиеся с израильскими туристами на территории закрытой военной зоны на юге Ливана.

Четверо израильтян, жители Ашдода, Бейт-Шемеша и Хацор а-Глилит, были доставлены для допроса в полицейский участок Кирьят-Шмоны. По результатам допроса будет принято решение о дальнейшем ходе дела.

Полиция напоминает, что проникновение на территорию за пределами пограничного заграждения запрещено и опасно для жизни. Проникновение на территорию Ливана это уголовное преступление, максимальное наказание за которое – лишение свободы сроком до четырех лет.