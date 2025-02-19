x
19 февраля 2025
|
последняя новость: 01:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 февраля 2025
|
19 февраля 2025
|
последняя новость: 01:16
19 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Дрорит Штайнмец назначено и.о. гендиректора министерства главы правительства

Назначения
время публикации: 19 февраля 2025 г., 00:21 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 00:23
Дрорит Штайнмец назначено и.о. гендиректора министерства главы правительства
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия главы правительства сообщила о назначении Дрорит Штайнмец на должность исполняющей обязанности генерального директора министерства главы правительства.

Штайнмец имеет богатый опыт управления сложными системами в государственном секторе, занимала высокие должности в министерстве главы правительства, в частности была главой отдела бюджетного планирования и проектов, а также заместителем генерального директора министерства.

В рамках своих обязанностей она занималась управлением бюджетами и проектами, возглавляла значимые национальные проекты, создавала и организовывала работу министерств и управлений, продвигала организационные реформы и была ключевым партнером формирования государственной политики в этих сферах.

Штайнмец обладает обширным опытом работы с государственными структурами и управления сложными процессами во взаимодействии с парламентскими комиссиями.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал назначение и заявил: "Штайнмец – первоклассный профессионал, обладающий глубокими знаниями и широким управленческим опытом. Она поможет министерству главы правительства справиться с главными вызовами, стоящими перед нами".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 февраля 2025

14-й телеканал: Управление по добровольной эмиграции из Газы возглавит Офер Винтер
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 17 февраля 2025

Новым председателем парламентской комиссии по алие и абсорбции стал Гилад Карив
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 февраля 2025

Кац решил назначить Тамира Ядаи на должность замначальника генштаба ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 февраля 2025

В отсутствии премьера, министра юстиции и спикера Кнессета Ицхак Амит приведен к присяге