Дрорит Штайнмец назначено и.о. гендиректора министерства главы правительства

Канцелярия главы правительства сообщила о назначении Дрорит Штайнмец на должность исполняющей обязанности генерального директора министерства главы правительства.

Штайнмец имеет богатый опыт управления сложными системами в государственном секторе, занимала высокие должности в министерстве главы правительства, в частности была главой отдела бюджетного планирования и проектов, а также заместителем генерального директора министерства.

В рамках своих обязанностей она занималась управлением бюджетами и проектами, возглавляла значимые национальные проекты, создавала и организовывала работу министерств и управлений, продвигала организационные реформы и была ключевым партнером формирования государственной политики в этих сферах.

Штайнмец обладает обширным опытом работы с государственными структурами и управления сложными процессами во взаимодействии с парламентскими комиссиями.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал назначение и заявил: "Штайнмец – первоклассный профессионал, обладающий глубокими знаниями и широким управленческим опытом. Она поможет министерству главы правительства справиться с главными вызовами, стоящими перед нами".