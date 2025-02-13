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Израиль

В отсутствии премьера, министра юстиции и спикера Кнессета Ицхак Амит приведен к присяге

Верховный суд/БАГАЦ
Ицхак Герцог
время публикации: 13 февраля 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 18:47
В отсутствии премьера, министра юстиции и спикера Кнессета Ицхак Амит приведен к присяге
Yonatan SIndel/FLASH90

Судья Высшего суда справедливости Ицхак Амит в четверг, 13 февраля на специальной церемонии был приведен к присяге, став председателем Верховного суда. Впервые в истории страны церемонию приведения к присяге председателя БАГАЦа бойкотировали высшие представители исполнительной и законодательной власти.

Церемония состоялась в резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме. Президент поздравил Ицхака Амита со вступлением в должность и в ходе своего выступления подверг резкой критике министра юстиции Ярива Левина, спикера Кнессета Амира Охану и главу правительства Биньямина Нетаниягу, которые бойкотировали церемонию.

"Мне очень жаль, что руководство исполнительной и законодательной власти не присутствует здесь с нами, как это было бы уместно и ожидаемо, – заявил Герцог. – В демократическом государстве нет места бойкоту одной ветви власти другой, нет места превращению закона и права в инструмент для политической или общественной борьбы, и безусловно, нет места непризнанию полномочий председателя Верховного суда, избранного на эту должность в соответствии с законом и всеми правовыми нормами".

Узи Фогельман, исполнявший обязанности председателя БАГАЦа, также подверг критике правительство и министра юстиции. "Сегодняшняя церемония имеет особое значение, поскольку в течение шестнадцати месяцев – беспрецедентный срок с момента основания государства – Верховный суд функционировал без постоянного президента".

Напомним, назначение Ицхака Амита на пост председателя БАГАЦа на специальном заседании комиссии по назначению судей, на котором отсутствовали председатель комиссии министр юстиции Ярив Левин и представители коалиции министр Орит Струк и депутат Ицхак Кройзер. Левин требовал отложить назначение Амита до завершения расследований сообщений о множестве случаев нарушения последним принципов беспристрастности в суде.

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