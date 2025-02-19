ЦАХАЛ расследует возможность иностранного влияния на отношения Израиля и Египта

В последние несколько недель в арабоязычных средствах массовой информации и в ивритоязычных СМИ появилось множество публикаций, направленных на подрыв израильско-египетских отношений. В частности, публиковалось сообщение израильского сайта Nziv.net, публикующего аналитическую информацию по теме безопасности и ближневосточной разведки, о якобы проводящейся в Израиле подготовки к отражению египетской военной угрозы, включающей удар по Асуанской плотине на юге Египта.

Как сообщает египетское издание "Ад-Дифа аль-Араби, Nziv.net приводит подробный сценарий атаки, согласно которому она якобы начнется с авиаудара по плотине усовершенствованными противобункерными ракетами, которые разрушат конструкции плотины и приведут к разливу Нила.

Наводнением затопит районы Луксора и Асуана, разрушив инфраструктуру, затопив военные базы и промышленные объекты вдоль Нила и в течение трех часов наводнение достигнет Каира. Совокупное количество погибших оценивается в 1,7 миллиона в случае своевременного оповещения и слаженной работы служб безопасности и более 10 миллионов в случае хаоса и отсутствия быстрого реагирования. Эта публикация вызвала переполох в арабоязычных СМИ и социальных сетях, которые опубликовали множество сообщений по теме "угрозы со стороны Израиля".

Параллельно с этим в социальных сетях были опубликованы сфабрикованные видеоролики, на которых глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи якобы на арабском языке благодарит президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси "за помощь в войне в секторе Газы и в Ливане": израильские источники заявили, что видео сделаны при помощи программ с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает в среду, 19 февраля, Ynet.

Напряженность усилилась и после высказываний посла Израиля в Вашингтоне Йехиэля Лейтера, который обвинил Египет в преднамеренном нарушении мирных соглашений. Заявления Лейтера были удалены из сети, но успели широко распространиться в израильских и американских СМИ.

Источники в системе безопасности Израиля полагают, что нагнетание антиизраильских настроений в Египте и распространение слухов о подготовке Египта к атаке может быть направлено на усиление страха в израильском обществе. При этом израильские специалисты полагают, что речь идет во вмешательстве извне – источником слухов является не Египет.