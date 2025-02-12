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Ближний Восток

План Египта по восстановлению Газы без "перемещения жителей": работы начнутся с Рафаха

Газа
ХАМАС
Египет
время публикации: 12 февраля 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 18:50
План Египта по восстановлению Газы без "перемещения жителей": работы начнутся с Рафаха
AP Photo/Amr Nabil

Источник в Египте в интервью катарскому телеканалу "Аль-Араби" раскрыл первые подробности, касающиеся плана восстановления сектора Газы, который пообещал представить Каир.

По словам источника, для реализации плана потребуется от трех до пяти лет, и для этого не потребуется перемещать жителей сектора в другие страны.

План предусматривает два этапа: на первом будет происходить сбор и вывоз строительного мусора, на втором – начнется строительство.

По словам источника, восстановление начнется с Рафаха, на юге сектора, и завершится – на севере.

В восстановлении сектора примут участие арабские страны, Европейский союз и ООН.

Источник сообщил, что другие подробности будут опубликованы уже на следующей неделе.

Вечером 11 февраля МИД Египта опубликовал заявление, в котором говорится, что Каир представит всеобъемлющую программу восстановления сектора Газы, "гарантирующую дальнейшее пребывание палестинского народа на своей земле".

"Арабская Республика Египет заявляет о своей готовности сотрудничать с администрацией Трампа для достижения всеобъемлющего и справедливого мира в регионе путем урегулирования палестинского вопроса с учетом прав всех народов региона", – говорится в заявлении.

В документе, обнародованном МИДом, подчеркивается, что любая мирная инициатива должна учитывать причины конфликта, стремиться к прекращению израильской оккупации палестинских территорий и включать реализацию принципа двух государств как единственного пути к достижению стабильности и мирного сосуществования двух народов.

Ближний Восток
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