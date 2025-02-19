Канцелярия Нетаниягу: "Утверждения, что освобождение заложников ускорил ХАМАС – абсурд"

Канцелярия главы правительства опровергает утверждения неназванных "источников, задействованных в переговорном процессе" о том, что ХАМАС был тем, кто привел к ускорению процесса освобождения заложников, подчеркивая, что эти утверждения, опубликованные в СМИ, – очередной рекорд абсурда и эхо пропаганды ХАМАСа.

В сообщении канцелярии премьера указано, что глава правительства Биньямин Нетаниягу еще две недели назад поставил целью освобождение оставшихся в живых заложников, упомянутых в соглашении о первом этапе сделки, за одну волну освобождения вместо двух.

Соответствующих договоренностей удалось достичь благодаря жесткой позиции премьер-министра и его указания усилить войска вокруг сектора Газы, а также благодаря ультиматуму президента США Дональда Трампа.

В канцелярии премьера напоминают, что ХАМАС объявлял о своем отказе освободить израильских заложников, нарушив тем самым условия соглашения, и лишь решительная позиция Израиля привела к отмене этого решения.