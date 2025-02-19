62-летняя жительница Бат-Яма обвиняется по 51 эпизоду обмана "русских стариков"

Следственное управление Тель-Авивского округа полиции представило в суд обвинительное заключение против 62-летней жительницы Бат-Яма, которую подозревают в причастности к мошенническим кражам крупных сумм денег у пожилых русскоязычных израильтян.

Обвиняемая была арестована сотрудниками тель-аивской полиции в районе Яркон, когда снимала деньги со счетов пожилого человека. Полиция отмечает, что женщина подозревается в причастности к телефонному мошенничеству, жертвами которого стали десятки пожилых людей.

Жертвам звонили якобы представители телекоммуникационных компаний, банков и даже полиции, в некоторых случаях жертв обманным способом заставляли установить на свои телефоны или компьютеры программы удаленного доступа, которые позволяли подозреваемой просматривать и изменять их личные данные. Этим способом она получала пароли к банковским счетам и снимала с них значительные суммы денег – в общей сложности, около четверти миллиона шекелей.

При обыске у подозреваемой были обнаружены многочисленные улики: кредитные карты, банковские выписки жертв, пароли к банковским счетам и крупная сумма денег наличными. После ареста подозреваемая была доставлена в полицейский участок "Лев Тель-Авив", где следователи установили десятки пожилых людей со всей страны, которые были обмануты и со счетов которых сняли крупные суммы.

Срок содержания подозреваемой под стражей несколько раз продлевался, и в среду, 19 февраля, против нее выдвинуто серьезное обвинительное заключение по 51 пункту обвинений. Женщине вменяется получение имущества преступным путем, изъятие и хранение важных компонентов платежных средств без согласия плательщиков.

Параллельно с подачей обвинительного заключения, полиция попросила суд продлить арест обвиняемой до завершения судебного разбирательства.

Полиция также обращается к общественности с просьбой: если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества или попытки обмана, немедленно обратитесь в ближайший полицейский участок. Быстрое сообщение поможет предотвратить дополнительный ущерб и убережет других людей от подобных случаев.