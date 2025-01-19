1500 надзирателей сопровождают процесс освобождения 90 террористов в обмен на заложниц

В операции по освобождению 90 палестинских заключенных, которых Израиль отдает в обмен на похищенных в "черную субботу" 7 октября Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер, задействованы 1500 сотрудников Службы тюрем (ШАБАС). В соответствии с условиями соглашения, заключенные не будут выпущены из тюрем до того, как израильские заложницы окажутся в руках ЦАХАЛа и на территории Израиля.

В первый день действия соглашения о прекращении огня в секторе Газы ХАМАС освобождает трех заложниц, гражданских женщин, за каждую, в соответствии с условиями соглашения, Израиль выпускает 30 заключенных, несовершеннолетних и женщин-заключенных в соответствии со списками, переданными ХАМАСом.

78 заключенных из числа освобождаемых сегодня будут перевезены на территорию Иудеи и Самарии, и еще 12 человек – в арабские кварталы Иерусалима.

После получения списка заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки, Служба тюрем переводит их в центральный приемный пункт в тюрьме Офер. По прибытии в эту тюрьму заключенные будут проверены представителями Красного Креста и останутся ждать до тех пор, пока заложницы не будут переданы ЦАХАЛу и не окажутся на территории Израиля. После получения разрешения от политического руководства, заключенные будут перевезены транспортом Красного Креста к пунктам назначения.