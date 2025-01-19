Опубликовано видео встречи освобожденных заложниц с родными в больнице "Шиба"

Пресс-служба канцелярии главы правительства обнародовала видео, снятое в больнице "Шиба" во время первой встречи Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер с близкими.

Ранее директор больницы "Шиба" доктор Яэль Френкель-Нир вышла к журналистам, чтобы рассказать о состоянии пациенток. Она отметила, что их "состояние позволяет отложить на несколько часов медицинские вопросы и сосредоточиться на самом главном – на встрече с родными. "Мы обеспечиваем им непрерывное сопровождение, как самим пациентам, так и их семьям", – добавила она.