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Израиль

Опубликовано видео встречи освобожденных заложниц с родными в больнице "Шиба"

Война "Железные мечи"
Заложники
время публикации: 19 января 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 22:18
Опубликовано видео встречи освобожденных заложниц с родными в больнице "Шиба"
Фото: Мааян Туаф, GPO

Пресс-служба канцелярии главы правительства обнародовала видео, снятое в больнице "Шиба" во время первой встречи Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер с близкими.

Ранее директор больницы "Шиба" доктор Яэль Френкель-Нир вышла к журналистам, чтобы рассказать о состоянии пациенток. Она отметила, что их "состояние позволяет отложить на несколько часов медицинские вопросы и сосредоточиться на самом главном – на встрече с родными. "Мы обеспечиваем им непрерывное сопровождение, как самим пациентам, так и их семьям", – добавила она.

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