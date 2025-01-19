ЦАХАЛ: освобожденные заложницы находятся на территории Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что освобожденные заложницы в сопровождении ЦАХАЛа и ШАБАКа въехали на территорию Израиля. В настоящий момент они направляются в приемный пункт ЦАХАЛа у границы с сектором Газы, в котором они получат первую медицинскую помощь, откуда будут переправлены в больницу.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил на брифинге, что в приемном центре Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер проведут около часа. Здесь они встретятся со своими матерями, которые были доставлены на вертолетах ЦАХАЛа.