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Израиль

ЦАХАЛ: освобожденные заложницы находятся на территории Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 19 января 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 18:04
ЦАХАЛ: освобожденные заложницы находятся на территории Израиля
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что освобожденные заложницы в сопровождении ЦАХАЛа и ШАБАКа въехали на территорию Израиля. В настоящий момент они направляются в приемный пункт ЦАХАЛа у границы с сектором Газы, в котором они получат первую медицинскую помощь, откуда будут переправлены в больницу.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил на брифинге, что в приемном центре Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер проведут около часа. Здесь они встретятся со своими матерями, которые были доставлены на вертолетах ЦАХАЛа.

Израиль
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