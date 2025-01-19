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Израиль

На въезде в больницу "Шиба", в которую доставят заложниц, образовалась пробка

Война "Железные мечи"
Заложники
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 19 января 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 18:07
На въезде в больницу "Шиба", в которую доставят заложниц, образовалась пробка
Chaim Goldberg/Flash90

По сообщениям в СМИ, сотни израильтян находятся по дороге в больницу "Шиба", в которую позднее будут доставлены освобожденные заложницы. На въезде в больницу образовалась дорожная пробка.

Больница "Шиба" пока не ограничивает въезд и вход посетителей на свою территорию. Однако специальное отделение, открытое для приема заложниц, и вертолетная площадка, а также территория вокруг нее, закрыты и охраняются.

Освобожденные и их родные будут доставлены с вертолетной площадки в больницу по специальному закрытому переходу.

Израиль
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