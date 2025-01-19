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Израиль

Нетаниягу освобожденным заложницам: "Добро пожаловать домой"

Заложники
Война "Железные мечи"
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 19 января 2025 г., 18:43 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 18:43
Нетаниягу освобожденным заложницам: "Добро пожаловать домой"
AP Photo/Maya Alleruzzo, Pool

Координатор по делам заложников правительства Израиля Галь Хирш проинформировал по телефону премьер-министра Биньямина Нетаниягу о возвращении на территорию Израиля трех освобожденных из плена заложниц.

Нетаниягу попросил Хирша передать Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер, которые стали первыми заложницами, освобожденными в рамках первого этапа соглашения, что весь народ Израиля рад их возвращению. "Добро пожаловать домой", – сказал Нетаниягу.

"Я знаю, все мы знаем, что они прошли через ад. Они выходят из тьмы к свету, из рабства к свободе. Это стало возможным благодаря отваге и самопожертвованию наших солдат", – цитирует премьер-министра его пресс-служба.

Израиль
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