Нетаниягу освобожденным заложницам: "Добро пожаловать домой"

Координатор по делам заложников правительства Израиля Галь Хирш проинформировал по телефону премьер-министра Биньямина Нетаниягу о возвращении на территорию Израиля трех освобожденных из плена заложниц.

Нетаниягу попросил Хирша передать Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер, которые стали первыми заложницами, освобожденными в рамках первого этапа соглашения, что весь народ Израиля рад их возвращению. "Добро пожаловать домой", – сказал Нетаниягу.

"Я знаю, все мы знаем, что они прошли через ад. Они выходят из тьмы к свету, из рабства к свободе. Это стало возможным благодаря отваге и самопожертвованию наших солдат", – цитирует премьер-министра его пресс-служба.