x
19 января 2025
|
последняя новость: 21:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2025
|
19 января 2025
|
последняя новость: 21:15
19 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Соцсети и израильские СМИ обошел снимок Эмили Дамари, сделанный во время разговора с друзьями

Заложники
Война "Железные мечи"
ХАМАС
время публикации: 19 января 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 20:41
Соцсети и израильские СМИ обошел снимок Эмили Дамари, сделанный во время разговора с друзьями
соцсети

Друзья Эмили Дамари опубликовали снимок, который был сделан во время первого разговора с ней по видеосвязи. На этом снимке у Эмили на руке повязка. Эта фотография обошла все израильские СМИ.

Родные Эмили Дамари подтвердили, что она лишилась двух пальцев 7 октября 2023 года во время похищения боевиками ХАМАСа.

Эмили Теила ДАМАРИ из кибуца Кфар-Аза. Эмили в момент похищения было 28 лет, она жила в молодежной части кибуца. Когда террористы ворвались из Газы на территорию кибуца, Эмили Теила Дамари была дома одна, она смертельно перепугалась и тогда ее друг 26-летний Гали Берман пришел побыть с ней. Они были похищены вместе. Гали Берман остается в плену террористов, его судьба неизвестна. В списке заложников, подлежащих освобождению в рамках первого этапа сделки с ХАМАСом, его имени нет. Эмили кроме израильского имеет британское гражданство.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Нетаниягу освобожденным заложницам: "Добро пожаловать домой"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер возвращены из плена ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер переданы представителям ЦАХАЛа