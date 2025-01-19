Соцсети и израильские СМИ обошел снимок Эмили Дамари, сделанный во время разговора с друзьями

Друзья Эмили Дамари опубликовали снимок, который был сделан во время первого разговора с ней по видеосвязи. На этом снимке у Эмили на руке повязка. Эта фотография обошла все израильские СМИ.

Родные Эмили Дамари подтвердили, что она лишилась двух пальцев 7 октября 2023 года во время похищения боевиками ХАМАСа.

Эмили Теила ДАМАРИ из кибуца Кфар-Аза. Эмили в момент похищения было 28 лет, она жила в молодежной части кибуца. Когда террористы ворвались из Газы на территорию кибуца, Эмили Теила Дамари была дома одна, она смертельно перепугалась и тогда ее друг 26-летний Гали Берман пришел побыть с ней. Они были похищены вместе. Гали Берман остается в плену террористов, его судьба неизвестна. В списке заложников, подлежащих освобождению в рамках первого этапа сделки с ХАМАСом, его имени нет. Эмили кроме израильского имеет британское гражданство.