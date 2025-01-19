ЦАХАЛ опубликовал фотографии со встречи освобожденных заложниц со своими матерями

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фотографии встречи освобожденных заложниц со своими матерями сразу после возвращения в Израиль. Фотографии были сняты в центре ЦАХАЛа на границе с Газой.

В настоящий момент Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер находятся в медицинском центре "Шиба", где им будет оказана медицинская помощь и они начнут процесс реабилитации.