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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал фотографии со встречи освобожденных заложниц со своими матерями

Война "Железные мечи"
Заложники
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 января 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 21:27
ЦАХАЛ опубликовал фотографии со встречи освобожденных заложниц со своими матерями
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ опубликовал фотографии со встречи освобожденных заложниц со своими матерями
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ опубликовал фотографии со встречи освобожденных заложниц со своими матерями
Пресс-служба ЦАХАЛа
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Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фотографии встречи освобожденных заложниц со своими матерями сразу после возвращения в Израиль. Фотографии были сняты в центре ЦАХАЛа на границе с Газой.

В настоящий момент Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер находятся в медицинском центре "Шиба", где им будет оказана медицинская помощь и они начнут процесс реабилитации.

Израиль
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