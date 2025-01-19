ЦАХАЛ опубликовал фотографии со встречи освобожденных заложниц со своими матерями
время публикации: 19 января 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 21:27
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фотографии встречи освобожденных заложниц со своими матерями сразу после возвращения в Израиль. Фотографии были сняты в центре ЦАХАЛа на границе с Газой.
В настоящий момент Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер находятся в медицинском центре "Шиба", где им будет оказана медицинская помощь и они начнут процесс реабилитации.
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