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Израиль

Источник в системе безопасности о цинизме ХАМАСа: заложницы получили от террористов "сувениры"

Заложники
ХАМАС
время публикации: 19 января 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 21:51
Источник в системе безопасности о цинизме ХАМАСа: заложницы получили от террористов "сувениры"
Кадр из видео ЦАХАЛа

Источник в системе безопасности сообщил журналистам о том, что перед самым освобождением Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер получили от удерживавших их в заложницах боевиков пакеты с сувенирами.

На видео, снятых во время передачи освобожденных представителями "Красного Креста" ЦАХАЛу, можно увидеть, что из машины Роми, Эмили и Дорон выходят с пакетами в руках. На этих пакетах напечатан логотип "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС), логотип был заретуширован пресс-службой ЦАХАЛа.

Момент передачи освобожденных заложниц "Красным крестом" ЦАХАЛу

Источник в системе безопасности рассказал, что в этих пакетах находились фотографии молодых женщин, сделанные во время их нахождения в плену ХАМАСа, а также самодельное удостоверение "об окончании плена".

Израиль
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