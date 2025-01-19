Источник в системе безопасности о цинизме ХАМАСа: заложницы получили от террористов "сувениры"

Источник в системе безопасности сообщил журналистам о том, что перед самым освобождением Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер получили от удерживавших их в заложницах боевиков пакеты с сувенирами.

На видео, снятых во время передачи освобожденных представителями "Красного Креста" ЦАХАЛу, можно увидеть, что из машины Роми, Эмили и Дорон выходят с пакетами в руках. На этих пакетах напечатан логотип "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС), логотип был заретуширован пресс-службой ЦАХАЛа.

Момент передачи освобожденных заложниц "Красным крестом" ЦАХАЛу

Источник в системе безопасности рассказал, что в этих пакетах находились фотографии молодых женщин, сделанные во время их нахождения в плену ХАМАСа, а также самодельное удостоверение "об окончании плена".