19 января 2026
Исраэль Айхлер уволился из Кнессета в рамках "норвежского закона"

время публикации: 19 января 2026 г., 19:34 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 19:48
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Исраэль Айхлер ("Яадут а-Тора"), который недавно занял пост заместителя министра связи, подал спикеру парламента Амиру Охане заявление об уходе из Кнессета в рамках "норвежского закона".

В ближайшие дни Ицхак Пиндрус принесет присягу депутата и вернется в парламент. Такая "рокировка" поможет главе правительства Биньямину Нетаниягу ослабить сопротивление ультраортодоксальных партий вокруг закона об освобождении учащихся йешив от призыва и стабилизировать коалицию на фоне кризиса вокруг "закона о призыве".

Израиль
