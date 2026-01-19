Исраэль Айхлер уволился из Кнессета в рамках "норвежского закона"

Депутат Кнессета Исраэль Айхлер ("Яадут а-Тора"), который недавно занял пост заместителя министра связи, подал спикеру парламента Амиру Охане заявление об уходе из Кнессета в рамках "норвежского закона".

В ближайшие дни Ицхак Пиндрус принесет присягу депутата и вернется в парламент. Такая "рокировка" поможет главе правительства Биньямину Нетаниягу ослабить сопротивление ультраортодоксальных партий вокруг закона об освобождении учащихся йешив от призыва и стабилизировать коалицию на фоне кризиса вокруг "закона о призыве".