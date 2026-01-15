x
Израиль

Перестановки в "Яадут а-Тора", Айхлер получил пост замминистра связи

Яадут а-Тора
Биньямин Нетаниягу
Кнессет
время публикации: 15 января 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 11:17
Исраэль Айхлер
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу решил назначить депутата Кнессета Исраэля Айхлера ("Яадут а-Тора") заместителем министра связи.

Как отмечает "Кипа", это назначение позволит Айхлеру уйти из Кнессета по "норвежскому закону", и тогда в парламент вернется Ицхак Пиндрус.

Этот шаг рассматривается как попытка ослабить сопротивление ультраортодоксальных партий вокруг закона об освобождении учащихся йешив от призыва и стабилизировать коалицию на фоне кризиса вокруг "закона о призыве".

