Перестановки в "Яадут а-Тора", Айхлер получил пост замминистра связи
время публикации: 15 января 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 11:17
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу решил назначить депутата Кнессета Исраэля Айхлера ("Яадут а-Тора") заместителем министра связи.
Как отмечает "Кипа", это назначение позволит Айхлеру уйти из Кнессета по "норвежскому закону", и тогда в парламент вернется Ицхак Пиндрус.
Этот шаг рассматривается как попытка ослабить сопротивление ультраортодоксальных партий вокруг закона об освобождении учащихся йешив от призыва и стабилизировать коалицию на фоне кризиса вокруг "закона о призыве".
