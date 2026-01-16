Битвы в оппозиции и законопроекты напоказ. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

3 января прошлого, 2025 года газета "Маарив" публиковала свой первый на тот год опрос. По его результатам блок "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем, еще при участии Гади Айзенкота, набирал 18 мандатов, оставаясь второй по величине фракцией Кнессета.

Прошло чуть больше года. Бени Ганц возглавляет партию "Кахоль Лаван", которая ни по одному опросу не проходит электоральный барьер, многие из тех, кто почти семь лет назад начинали вместе с Ганцем политический путь, отошли в сторону. На этой неделе Хили Трупер, один из наиболее приближенных к Ганцу людей, заявил, что взвешивает возможность покинуть партию. Однако сам Ганц далек от того, чтобы опустить руки. Он отлично понимает, что исход выборов будет зависеть не от того, кто займет первое или второе место, а от того, кто сумеет или не сумеет сформировать коалицию. И тут Ганцу, он убежден в этом, будет что предложить.

Выборы приближаются, и Кнессет практически полностью перешел на работу в предвыборном режиме. Речь идет не о распорядке заседаний, а о настроении депутатов. В коалиции это отражается в законопроектах, в оппозиции – в бесконечной борьбе всех со всеми. В коалиции думают о праймериз (возможно для кого-то это прозвучит неожиданно, но наиболее демократические партии в Кнессете, с точки зрения процесса избрания своих кандидатов – это "Ликуд" и "Ционут Датит"). В оппозиции ведут борьбу за доминантность в блоке. Все остальное, включая возможную войну с Ираном и переход ко второму этапу плана Трампа по Газе, на политической жизни в Израиле почти не отражается.

Юридическая реформа-2: ради дела или ради праймериз?

Всего этого материала не хватило бы для простого перечисления инициатив и законопроектов, связанных с изменением юридической системы и выдвинутых коалицией на повестку дня Кнессета. И сторонники, и противники нынешнего правительства поспешили объявить о возвращении к жизни юридической реформы. Эта декларация выгодна обеим сторонам, так как достигает главного – консолидации сторонников.

Среди избирателей коалиции, а особенно среди членов "Ликуда", эта тема стала крайне важной. По одному из опросов, она заметно опережает важность закона о призыве.

С точки зрения оппозиции, эта тема была и осталось той красной тряпкой, которой необходимо время от времени махать перед избирателями, подогревая в них убежденность в необходимости срочной смены власти.

На самом же деле, трудно назвать словом "реформа" набор законопроектов и инициатив, находящихся сейчас на повестке дня. Это слово, при любом к нему отношении, подразумевает достижение определенного результата, перемещение ситуации из одной точки в другую. Так было 4 января 2023 года, когда Ярив Левин представил первый вариант реформы. Сегодня коалиция ставит перед собой две основные задачи: создать как можно больше конфронтационного шума и как следствие, привлечь к себе как можно больше внимания. Всем очевидно, что должно произойти чудо, чтобы один или два таких законопроекта были утверждены. Но их радикальность, и известная заранее судьба – быть отмененными даже в случае утверждения Верховным судом, не слишком беспокоит авторов. Если суд отменит законы, "Ликуд" и "Ционут Датит" получат еще немного удобрений для поля, на котором они сеют свою предвыборную кампанию, в надежде пожать сохранение власти.

Два примера.

Параграф израильского уголовного права об обмане и злоупотреблении общественным положением, является проблематичным не только с точки зрения консерваторов. Даже такой апологет всевластия судебной системы как профессор Мордехай Кремницер написал в газете "Гаарец" на этой неделе, что этот параграф нуждается в изменениях. Но предложение отменить этот параграф в то время, как премьер-министр является обвиняемым именно по нему, отменить в разгар предвыборного года, незадолго до праймериз, превращает эту инициативу в политику нетто. 15 января было объявлено, что на следующей неделе этот законопроект рассматриваться не будет.

Предложение проголосовать за отмену решений Верховного суда пронизано политикой. Кнессет уполномочен принимать законы. Кнессет может принять закон, отмененный БАГАЦем, может принять закон о преодолении вето БАГАЦа, может много чего. Но коалиция, как всегда, идет по пути наименьшего сопротивления и наибольшего пиара. Простое голосование об отмене решений БАГАЦа не вернет к жизни отмененный судом закон, но создаст много благословенного для политиков шума. Реальная реформа юридической системы? Кроме ее идеологов – Ярива Левина и Симхи Ротмана – о ней мало кто думает.

Закон о призыве: шахматы или покер Нетаниягу?

Мало что премьер-министр Биньямин Нетаниягу делает столь виртуозно, как дробит на части союзы своих противников и союзников. Принцип "разделяй и властвуй" доведен Нетаниягу до уровня высоких искусств. Не исключено, что в дни, оставшиеся до голосования по закону о призыве и государственному бюджету, эти таланты понадобятся ему как никогда прежде.

На этой неделе в ШАС и "Яадут а-Тора" дали понять главе правительства, что его надежды утвердить бюджет без утверждения закона о призыве – скорее мечты, чем реальный политический план. Уж если Моше Гафни заявил, что без утверждения "закона Бисмута" бюджета не будет и в первом чтении, в окружении Нетаниягу поняли, что все серьезно. Не очень ясно, насколько угрозы Гафни – это действительно угроза, или речь идет о любимой игре ультраортодоксов "напугай премьер-министра". Но сработало это безотказно. Нетаниягу начал действовать и, судя по словам пресс-секретаря ШАС Ашера Медины, закон о призыве будет утвержден в течение двух недель, то есть до конца месяца.

Для того, чтобы это действительно произошло, Биньямину Нетаниягу необходимо расформировать три очага сопротивление или хотя бы один из трех.

Прежде всего, в его собственной партии, есть костяк возражающих. Таких от четырех до шести депутатов, среди них бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн. В "Ликуде" полагают, что шанс на то, что хотя бы часть возражающих проголосует за законопроект, достаточно высок.

Второй очаг сопротивления – несколько депутатов от "Ционут Датит". Судя по всему, Нетаниягу не собирается прикладывать чрезмерные усилия в этом направлении, так как понимает, что шансы на успех призрачны. Офир Софер и, по видимому, Охад Таль и Моше Соломон проголосуют против.

Но главная проблема, стоящая перед Нетаниягу – это "Агудат Исраэль". Четыре депутата, каждый из которых верен своему ребе, большинство которых на данный момент против закона. На прошлой неделе Нетаниягу добился немалого успеха, когда раввины "Агудат Исраэль" не стали публиковать официального заявления, отвергающего законопроект, но этого недостаточно, да и может измениться в любой момент. Поэтому Нетаниягу пытается решить проблему радикально.

15 января стало известно о планирующемся назначении депутата Исраэля Айхлера на должность заместителя министра связи. В случае назначения Айхлер покинет Кнессет, в соответствии с "норвежским законом", а его место в Кнессете займет депутат Ицхак Пиндрус от партии "Дегель а-Тора". Раввины этой партии гораздо благосклоннее к "закону Бисмута".

Достаточно напомнить, что на этой неделе духовный лидер "Дегеля" Дов Ландо призвал своих учеников и последователей не принимать участия в демонстрациях. Возвращение в Кнессет Пиндруса вместо Айхлера приблизит Нетаниягу к цели – большинству, готовому поддержать законопроект.

В случае принятия закона, очевидно, что будет подана апелляция в БАГАЦ, а дальнейшее зависит от желания и готовности судей вмешиваться. На этой неделе судьи отложили рассмотрение апелляции против увольнения Итамара Бен-Гвира с поста министра национальной безопасности. Рассмотрение перенесено на март, и не исключено, что оно состоится уже после роспуска Кнессета, что сделает его заметно менее релевантным. Не исключено, что судьи приняли такое решение, чтобы избежать очередного острого конфликта с правительством. Не исключено, что судьи примут аналогичное решение и по неизбежной апелляции по закону о призыве – отложить до выборов.

Все это релевантно в том случае, если Нетаниягу действительно хочет утвердить закон о призыве.

Примечательна позиция блока ХАДАШ-ТААЛ. Ее лидеры заявили, что "поступят таким образом, который ни в каком виде не принесет пользы нынешнему правительству". Что это означает на практике, знают только Айман Удэ и Ахмад Тиби.

Бени Ганц: политический труп или вершитель судеб?

На этой неделе Бени Ганц, выражаясь современным языком, "вышел из шкафа". Впервые он открыто заявил, что будет готов после выборов на политический союз с Биньямином Нетаниягу. Глава "Кахоль Лаван" остается верен своей идее о том, что логика "только не Нетаниягу" себя не оправдала и привела к созданию правительства с Итамаром Бен-Гвиром.

С политической точки зрения, Ганц действует совершенно логично – отдаляясь от остальных оппозиционных партий, вдохновенно ссорящихся друг с другом, и занимая нишу, которую не занял никто. Открытым остается вопрос – найдется ли достаточно покупателей (избирателей) для того "товара", который предлагает Ганц.

На данный момент, ни по одному опросу "Кахоль Лаван" не проходит электоральный барьер. В окружении Ганца раз за разом возвращаются к 2021 году, когда ему пророчили провал, а все закончилось восемью мандатами. Далеко не очевидно, что на сей раз история повторится.

В оппозиции и вокруг нее оказывают давление на Ганца с требованием покинуть гонку. Ганц, напомним, придя в политику, пообещал остаться в ней 10 лет. Прошло семь.

Тем временем партия "Демократим" продолжает конфликтовать с "Еш Атид". Моше Редман, едва успев присоединиться к партии Яира Голана, объявил, что "Еш Атид" завершила свою историческую миссию. Голан и его товарищи по партии продолжают собирать избирателей, составляющих костяк протестного движения.

Продолжаются закулисные переговоры между Айзенкотом и Беннетом о возможном объединении. Основным мотивом этих переговоров является согласие по поводу того, что союзы в оппозиционном блоке необходимы, но точные конструкции будут оформляться перед самым закрытием списков.