В Центральном военном округе в 2025 году произошло на 78% меньше терактов

Штаб Центрального военного округа опубликовал оперативные итоги за 2025 год. В соответствии с этим отчетом, в минувшем году произошло на 78% меньше терактов, чем в 2024 году: если в 2024 году на территории округа зафиксировано 258 терактов, то в 2025 году их было 57.

В частности, количество терактов с применением огнестрельного оружия снизилось на 86%, а количество инцидентов с забрасыванием камнями и бутылками в зажигательной смесью снизилось примерно на 17%.

В Иудее и Самарии в минувшем году проводилась операция "Хомат Барзель" ("Железная стена"), которая существенно изменила облик северной части Самарии, а на восточной границе велась работа по созданию новой 96-й дивизии "Гилад", которая сражается с угрозами, характерными для этого района.

По данным штаба Центрального военного округа, за год было проведено около 80 бригадных операций; ликвидированы сотни боевиков, а в ходе инициативных действий изъято более 1300 единиц оружия.

Однако выросло количество случаев националистической преступности – правонарушений, совершенных евреями против палестинцев. В 2025 году зафиксировано около 870 таких инцидентов, что на 27% больше, чем в 2024 году. 120 из них классифицированы как тяжелые – в 2024 году их было 83.