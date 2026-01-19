"Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек" сообщили, что в крови детей не обнаружено следов отравления

Больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек", в которые были доставлены дети из трех располагавшихся в жилом доме детских садов, сообщили, что в крови пациентов не обнаружено следов отравления.

Все дети находятся в сознании, угрозы для их жизни нет. Все они пострадали в результате инцидента легко. Несмотря на это, врачи решили оставить почти всех маленьких пациентов в больницах на ночь.

Вместе с тем радиостанция "Кан Бет" передала, что следственные органы исключили, что к отравлению детей привела утечка из кондиционера. При этом сотрудники полиции утверждают, что в комнате, в которой находились двое детей, скончавшихся от отравления, не было других обогревательных приборов.