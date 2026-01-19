x
19 января 2026
|
последняя новость: 19:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2026
|
19 января 2026
|
последняя новость: 19:34
19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек" сообщили, что в крови детей не обнаружено следов отравления

Полиция
Иерусалим
Дети
время публикации: 19 января 2026 г., 18:38 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 18:38
"Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек" сообщили, что в крови детей не обнаружено следов отравления
Margalit Slovin/Flash90

Больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек", в которые были доставлены дети из трех располагавшихся в жилом доме детских садов, сообщили, что в крови пациентов не обнаружено следов отравления.

Все дети находятся в сознании, угрозы для их жизни нет. Все они пострадали в результате инцидента легко. Несмотря на это, врачи решили оставить почти всех маленьких пациентов в больницах на ночь.

Вместе с тем радиостанция "Кан Бет" передала, что следственные органы исключили, что к отравлению детей привела утечка из кондиционера. При этом сотрудники полиции утверждают, что в комнате, в которой находились двое детей, скончавшихся от отравления, не было других обогревательных приборов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Детский сад, где умерли два младенца, действовал в течение почти 30 лет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Трагедия в Иерусалиме: два младенца погибли в нелицензированных ультрарелигиозных яслях
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

ЧП в Иерусалиме: детские сады работали в одном здании – без контроля и лицензий