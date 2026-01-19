Детский сад, где умерли два младенца, действовал в течение почти 30 лет

Полиция продолжает расследование смерти двух младенцев, трехмесячной девочки и шестимесячного мальчика (ранее сообщалось, что оба погибших младенца – девочки) в детском саду на улице А-Мем-Гимель в иерусалимском районе Ромема. Два малыша спали в отдельной комнате, изолированной от других детей в саду. Предположительно, причиной их смерти стало отравление угарным газом от отопительного прибора.

Опубликованные видео и фотографии из детского сада свидетельствуют о не подходящих для маленьких детей условиях: детские сады были организованы в обычных квартирах, в трех яслях и детских садах содержались свыше 50 малышей в возрасте от четырех месяцев до трех лет. На одном из снимков виден малыш примерно годовалого возраста, который спит на матрасике, уложенном на пол под унитазом в туалете.

В комнате, где спали умершие младенцы, находились две кровати для взрослых, умывальник, кондиционер и большое окно. Малыши спали в колясках, поставленных одна рядом с другой. Одна из воспитательниц вошла в комнату, где спали малыши, обнаружила их без сознания и вызвала "Коах Ацала". Прибывшие медики начали реанимацию сначала младенцев, параллельно с этим запросив подкрепление.

К месту происшествия прибыли экстренные службы, пожарные и полиция. Из трех детских садов, расположенных в квартирах, были эвакуированы 53 маленьких ребенка: после осмотра их отвозили в больницы для более тщательного обследования. Мальчик и девочка, которые были эвакуированы в процессе реанимационных мероприятий в критическом состоянии в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем", скончались вскоре по прибытии в больницы.

Как сообщает Ynet, в партии ШАС поспешили обвинить в трагедии юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару, которая добилась запрета субсидирования яслей и детских садов для детей уклоняющихся от призыва "харедим". Депутат Моше Арбель подчеркнул, что дети незаконных мигрантов имеют право на ясли и детские сады, контролируемые и субсидируемые государством – в то время как дети учащихся ешив лишены этого права.

Издание отмечает, что детский сад, в котором погибли малыши, действует уже около 30 лет – без какой-либо лицензии и контроля. В том же виде он существовал и до прекращения субсидий. Только в результате произошедшей трагедии был выдан административный запрет на продолжение деятельности сроком на 60 дней. Три воспитательницы, находившиеся в детском саду в момент гибели детей, были допрошены.

По данным Центра исследований и информации Кнессета, в районах низкого социо-экономического уровня, главным образом, в арабских и ультраортодоксальных, действует огромное количество частных детских садов. Несмотря на закон, обязывающий лицензировать дошкольное учреждение, если его посещают более семи детей, по состоянию на 2022 год не менее 1000 частных детских садов даже не подали запрос на получение лицензии.